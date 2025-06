Raskaansarjan helleaalto korventaa Eurooppaa: Vaarana tuhannet kuolemat

Helleaalto tulee todennäköisesti aiheuttamaan metsäpaloja ja lisäämään helteen aiheuttamia terveysongelmia, sanoo Ilmatieteen laitoksen tutkija. Myös syksyn tulvat saattavat voimistua.

Länsi- ja Etelä-Euroopassa vallitsee tällä hetkellä poikkeuksellisen kuuma helleaalto.

Kuumat helteet koettelevat erityisesti Espanjaa, Portugalia, Italiaa ja Ranskaa, joissa lämpötilat voivat nousta yli 40 asteeseen. Espanjassa lämpötilat nousevat tällä viikolla korkeimmillaan 40–45 asteen lukemiin.

– Tämä helleaalto painii ihan siellä helleaaltojen raskassarjalaisissa, sanoo Ilmatieteen laitoksen tutkija Mika Rantanen.

Välimeren alueella ja Etelä-Euroopassa helleaalto tulee Rantasen mukaan jatkumaan koko viikon. Kuumimpien päivien ennustetaan osuvan tiistaille ja keskiviikolle.

Korventavia tunnelmia Lissabonista.

Viikon mittaan helteet saapuvat myös Saksaan, Sveitsiin, Itävaltaan ja Britteinsaarille. Pohjoisemmassa Euroopassa helle hieman helpottaa loppuviikosta.

Kuukausi on vaihtumassa heinäkuuksi, josta tilastollisesti alkaa Etelä-Euroopan kuumin kausi. Ennusteissa kuumuus näyttääkin jatkuvan Etelä-Euroopassa niin pitkään kuin ennusteita riittää, Rantanen sanoo.

Useissa maissa maastopaloja

Viikonloppuna ainakin Espanjassa ja Portugalissa mitattiin maiden kesäkuun lämpöennätys. Espanjassa El Granadossa mitattiin 46 astetta, maan ilmatieteenlaitos kertoo. Portugalin Morassa taas mitattiin 46,6 astetta.

Milanossa haetaan varjon alta suojaa Auringon porotusta vastaan.Copyright Notice: Copyright (c) 2025 Splash News. No use without permission.

Esimerkiksi Italiassa sairaaloiden ensiapuosastot ilmoittivat sunnuntaina lämpöhalvaustapausten lisääntyneen helteen vuoksi, uutistoimisto AFP kertoo.

AFP:n mukaan Italian Sisiliassa sammutettiin lauantaina 15 eri paloa ja Kreikassa Ateenan eteläpuoleisella rannikolla jouduttiin evakuoimaan ihmisiä maastopalon vuoksi. Portugalissa kaksi kolmasosaa maasta oli sunnuntaina hälytystilassa korkean kuumuuden sekä maastopalojen vuoksi.

Ranskassa puolestaan ympäristöministeriö on asettanut 84 maan 96 hallintoalueesta helleaaltohälytyksen alle, AFP kertoo. Ilmatieteen laitoksen Rantasen mukaan Pariisissa saatetaan tehdä tänään vielä kesäkuun lämpöennätys, jos lämpötila nousee 40 asteeseen.

Ilman lisäksi myös Välimeri on poikkeuksellisen lämmin. Rantasen mukaan Välimeren pinnan keskilämpötila on noin 26 astetta, eli vesi on käytännössä yhtä lämmintä kuin tyypillisesti elokuussa.

– Tämän viikon helle pahentaa tilannetta entisestään, Rantanen sanoo.

Kuumina kesinä hellekuolemia tuhansittain

Korventava helle tulee Rantasen mukaan todennäköisesti lisäämään korkeaan lämpötilaan liittyviä terveysongelmia ja nostamaan hellekuolemien määrää.

– Hellekuolemia tulee tällaisina hellekesinä tuhansittain, Rantanen sanoo.

Lisäksi helteet kuivattavat maastoa, minkä vuoksi jo nyt nähdyt maastopalot tulevat Rantasen mukaan olemaan hyvin todennäköinen riesa myös loppukesän aikana.

Lue myös: Tästä syystä Markus Mäntykannas miettisi lomailua Välimerellä kesäkuukausina kaksi kertaa

Helteen vaikutukset saattavat ulottua syksylle saakka, sillä Välimeren lämpöaalto voi aiheuttaa syksyllä voimakkaita sadekuuroja ja myrskyjä.

– Tämä taas saattaa aiheuttaa vahinkoa yhteiskunnan infrastruktuurille esimerkiksi tulvien muodossa, Rantanen sanoo.

Ilmastomuutos voimistaa hellettä

Tällä hetkellä hellettä Länsi- ja Etelä-Eurooppaan aiheuttaa Rantasen mukaan alueen päälle jumiutunut korkeapaineen selänne. Korkeapaineen tilanteessa ilmamassa on hitaassa laskeutuvassa liikkeessä, ja sen paine kasvaa. Ilma lämpenee ja kuivuu.

Helteistä kuvaa Sevillan kadulta.AFP / Lehtikuva

– Sama efekti tapahtuu, kun pumppaa ilmaa polkupyörän renkaaseen. Pumpatessa pumppu kuumenee kun pumpun sisällä paine kasvaa, Rantanen sanoo.

Kyseessä ei kuitenkaan ole lopulta vain yksittäinen sääilmiö, sillä ilmastonmuutos voimistaa tälläkin hetkellä tätä käynnissä olevaa sääilmiötä.

– Eli tällä hetkellä nämä tilanteet, joissa korkeapaine aiheuttaa hellettä, ovat ilmastonmuutoksen vuoksi kaksi tai kolmekin astetta kuumempia kuin tilanteessa, jossa ilmastonmuutosta ei olisi, Rantanen sanoo.

Poikkeuksellisia lämpötiloja

Näin korkeat lämpötilat ovat Rantasen mukaan vuodenaikaan nähden hyvin poikkeuksellisia, vaikkakaan eivät täysin ennenkuulumattomia.

Pariisissa 40 astetta on ylittynyt Rantasen mukaan kolmesti aiemmin. Kuvaavaa on, että vaikka aineistoa on 150 vuoden ajalta, kaksi kolmesta 40 asteen ylityksestä on tapahtunut viimeisen kuuden vuoden aikana.

– Ja jo nyt voisi mahdollisesti ylittyä neljännen kerran. Ilmastonmuutoksen vuoksi lämpöennätykset näissä helletilanteissa tuppaavat rikkoutumaan entistä useammin, Rantanen sanoo.

Onko näin paahtavista helteistä tulossa uusi normaali?

– Näin voimakkaat helleaallot tulevat yleistymään, ja tällaisiin helteisiin ja helteen mahdollisuuksiin pitää jatkossa totuttautua. Myös Suomessa ennätyksiä rikkovat helleaallot ovat ja tulevat olemaan uusi normaali, Rantanen sanoo.