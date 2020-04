Näin puolustusvoimat onnistui koronan torjunnassa – lomat porrastettu: Vain kolme varusmiestä sairaana tällä hetkellä

– Hänellä oli lievää lämpöä sekä maku- ja hajuaistin menetys. Varusmiehestä otettiin heti näyte, joka todettiin jo aamupäivällä covid19-tartunnaksi, kertoo lääkintäeverstiluutnantti Jari Autti, joka on Sotilaslääketieteenkeskuksen kenttälääkinnän palveluyksikön johtaja.

Varusmies ehti kuitenkin altistaa ennätyksellisen määrän lomakuljetuksessa ja omassa tuvassa olleita varusmiehiä. Erityksessä on kaikkiaan 44 altistunutta, jotka ovat eristetty omiin ryhmissään Kainuun prikaatissa.

Kaiken kaikkiaan puolustusvoimissa on ollut eristettynä epidemian aikana runsaat sata henkeä.

Vain kaksi varuskunnan sisäistä tartuntaa

Autti kertoo, että puolustusvoimissa on vain kaksi tartuntaa, jotka tapahtuivat Upinniemessä epidemian alkuvaiheessa.

Puolustusvoimissa on varmistettu yhteensä 30 tartuntaa, joista 13 varusmiehillä ja 15 henkilökunnalla. Parantuneita on jo 21. Sairaana on siis kolme varusmiestä ja kuusi henkilökuntaan kuuluvaa.