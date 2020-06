Puolustusvoimain komentaja Timo Kivinen MTV:n Uutisextrassa: Armeija kehittää ilmatorjuntaa – kaukoilmatorjuntaohjusten hankintaa valmistellaan

Suomella on käytössään NASAMS -ilmatorjuntaohjuksia, mutta niiden kantomatka ei riitä kaukana tai hyvin korkealla lentäviin kohteisiin.

Puute on ollut tiedossa pitkään. Nyt puolustusvoimat valmistelee kauas ja korkealle ulottuvien ilmatorjuntaohjusten hankintaa.

– Me kyllä kehitämme myös ilmatorjuntaa. Olemme käynnistäneet hankkeen, jolla tullaan kehittämään ilmatorjunnan korkeatorjuntakykyä ja ulottuvuutta. Hanke on alkuvaiheessa. Lähetämme tarjouspyynnöt varmaankin tämän vuoden loppupuolella.

Vaihtoehtoja ei ole julkistettu

Hornetin seuraajaksi on tarjolla viisi länsimaista monitoimihävittäjää. Tarjouskilpailu on loppusuoralla ja hallituksen on määrä päättää 10 miljardin euron hävittäjähankinnasta ensi vuonna.