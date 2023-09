Alma Pöysti paljastaa, mikä pyyntö ohjaaja Aki Kaurismäellä oli ennen kuvauksia: "Ymmärrän sen nyt"

– Ettei harjoiteltaisi ennen kuin tullaan kuvauksiin. Ymmärrän sen nyt ihan hyvin. Oli myös tällainen, että mieluiten otetaan vain yksi otto. Ihana ja kauhistuttava paradoksi näyttelijälle. Mutta sen, mitä siitä saa, on se hetki. Jos sitä alkaa toistamaan, niin se hetki alkaa kulua. Siinä on jotakin maagista, kun se onnistuu, Pöysti kertoi Viiden jälkeen -ohjelmassa 15. syyskuuta.

– Oppi näyttelijän työstä, miten vähän riittää ja jos ajatus on kirkas, niin se kantaa hyvinkin pitkälle. Siinä on yllättävän paljon tilaa eloon ja elämään, vaikka se on tavallaan minimalismin kuningaslaji. Siinä on kuitenkin aina ihminen ja sykkivä sydän keskiössä, Pöysti kertoi Kaurismäen ohjauksessa olemisesta.