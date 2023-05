Aki Kaurismäen elokuva sai ennätyspitkät aplodit Cannesissa – ohjaaja poistui kesken suosionosoitusten salista

Poikkeuksellisesti valtavirtanäyttelijöitä

Kyse on elämän ankeudesta ja siitä, miten sitä voisi helpottaa – taiteella ja rakkaudella. Kestoa on vain tunti ja 20 minuuttia, mikä tekee Kuolleista lehdistä Cannesin kilpasarjan lyhyimmän teoksen. 21 elokuvan kilpasarjassa on pari yli kolmituntistakin järkälettä.

Kuolleet lehdet on siitä poikkeuksellinen Kaurismäki-elokuva, että pääosissa on suomalaisia valtavirtanäyttelijöitä, koko kansan tuttuja: Pöysti teki läpimurtonsa Tovessa, Vatanen on nähty muun muassa yhteensä yli miljoona katsojaa saaneissa Napapiirin sankarit -elokuvissa sekä Putouksessakin. Sivuroolissa on myös Martti Suosalo.