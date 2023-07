Suomen elokuvasäätiö: Barbie nappaa tällä viikolla vuoden katsotuimman elokuvan tittelin

Margot Robbien sekä Ryan Goslingin tähdittämä Barbie menestyi myös arkipäivinä poikkeuksellisen hyvin keräten silloinkin katsojia yli 20 000 katsojan päiväkeskiarvolla. Kymmenen päivää ensi-iltansa jälkeen elokuvalla on jo lähes 235 000 katsojaa. Vuosilistalla se on noussut jo toiseksi ja ykköspaikan se saavuttaa tällä viikolla.

Viimeisen reilun kuuden aikana ensi-iltansa saaneista elokuvista sen avaus on kuudenneksi paras. Myös Oppenheimerin ensimmäisen kymmenen päivän tulos on selvästi parempi kuin minkään koronan jälkeisen ensi-illan tulos 007 No Time to Dieta ja Barbieta lukuun ottamatta.