Aivohalvauksen saanut skotti menetti kykynsä kävellä ja puhua – opetteli soittamaan kitaraa yhdellä kädellä

Skottillainen mies on onnistunut jatkamaan uraansa musiikin parissa aivohalvauksesta huolimatta.

49-vuotias Tony Romaine joutui kaksi vuotta sitten seitsemäksi kuukaudeksi sairaalaan täysin yllättäen iskeneen aivohalvauksen takia. Tästä huolimatta hän on onnistunut jatkamaan uraansa musiikin parissa sittemmin opettamalla itseään soittamaan kitaraa yhdellä kädellä.

Romaine kertoo BBC:n haastattelussa rakasteensa musiikkia jo lapsesta asti ja soittaneensa keikkoja ympäri kotikaupunkiaan Invernessiä. Vuonna 2022 hän oli pakottanut itsensä soittamaan muutaman keikan huonosta voinnistaan huolimatta.

Keikkaa seuranneena päivänä hän oli voinut edelleen huonosti. Levätessään hän oli huomannut perheensä jo mentyä nukkumaan, ettei pystynyt liikkumaan tai puhumaan. Aamulla hänen vaimonsa oli herättyään löytänyt hänet alakerrasta. Tämän jälkeen alkoi pitkä toipumisprosessi.

Toipuminen hidasta

Ennustteet parantumiselle olivat alussa hyvin huonot. Päästessään kuntoutukseen Romaine haaveili kuitenkn jo jälleen kitaran soitosta.

Romainen mukaan topuminen oli kuitenkin hidasta ja hänen täytyi esimerkiski opetella uudelleen istumaan.

– Se oli vasta alku. Rehellisesti sanottuna ajattelin musiikkia ensimmäisestä sairaalapäivästä alkaen.

Lopulta hän onnistui aloittamaan kitaransoiton uudelleen, vaikka hänen vasen kätensä ja käsivartensa olivatkin toimintakyvyttömiä.

Aluksi hän opetteli soittamaan vanhoja tuttuja kappaleita uudelleen. Sittemmin hän aloitti myös kirjoittamaan omaa uutta materiaalia.

Vaikeuksistaan huolimatta hän kertoo kuitenkin BBC:n haastattelussa soittaneensa ensimmäisen keikkansa halvauksen jälkeen viime vuoden lopultta.

Myös lisää keikkoja on jo tiedossa, joiden tavoitteena on voida auttaa muita. Tavoitteena on esimerkiksi järjestää hyväntekäivyyskonsertti sairaalassa muutaman kuukauden päästä.