Oulun Välivainion kaksoissurman käsittely alkaa – toinen uhreista syytetyn vaimo

Kolmikymppistä miestä syytetään vaimonsa ja yhden miehen taposta.

Poliisin mukaan tilanne sai alkunsa, kun miespuolinen uhri tuli käymään Välivainion kaupunginosassa sijaitsevalla omakotitalolla toukokuisena lauantaina iltapäivällä. Poliisi epäilee, että syytetty ampui miehen talon terassilla pian tämän saapumisen jälkeen. Sen jälkeen syytetty ampui puolisonsa sisällä talossa, poliisi on kertonut.



Syyttäjän mukaan vuonna 1991 syntynyt mies on esitutkinnassa tunnustanut ampuneensa uhreja ja aiheuttaneensa heidän kuolemansa.



Poliisi on kertonut, että sillä on käsitys teon motiivista, mutta ei ole kommentoinut sitä enempää.



– Tapahtumat ja niiden eteneminen ovat saattaneet yllättää epäillyn tekijänkin, poliisi sanoi elokuussa annetussa tiedotteessa.



Kahden tapon lisäksi miestä syytetään ampuma-aserikoksesta. Syytetyllä miehellä on aiempaa rikostaustaa, muun muassa väkivalta- ja huumerikoksia.