Aiotko ripustaa kotiisi kausi- tai jouluvalot? Tarkista heti tärkeä asia – Tukes varoittaa riskeistä

– Valosarjoja saatetaan varastoida pölyisissä, kosteissa ja kylmissä olosuhteissa. Valot on voitu purkaa kovakouraisesti ja sulloa kasaan varastoinnin ajaksi. Kun otat valot uudelleen käyttöön, tarkista niiden kunto silmämääräisesti, Tukes muistuttaa.

Älä käytä tai yritä korjata rikkinäisiä valoja

Valosarjat toimivat joko suoraan verkkojännitteellä (230 V) tai muuntajan kautta pienoisjännitteellä (esim. 12 V). Tukesin mukaan muuntajalla toimivat valot ovat lähtökohtaisesti turvallisempia, koska niissä sähköiskun vaara on pienempi.

Kun valoja kaivelee varastosta esiin, pitää myös muistaa varmistaa, että eri valojen muuntajat eivät ole menneet keskenään sekaisin. Siksi turvallisinta on säilyttää valot alkuperäisissä pakkauksissaan.

– Vanhat valot eivät välttämättä sovellu märkään talvisäähän eikä niitä ole suunniteltu uusimpien turvallisuusvaatimusten mukaisesti. Jos vanhojen valojen kunto tai turvallisuus epäilyttää, ne on syytä korvata uusilla, turvallisemmilla valoilla.

Ulos vain ulkokäyttöön suunnitellut valot – tarkkana muuntajan kanssa!

Muista, että ulkona tulee käyttää vain ulkokäyttöön suunniteltuja valosarjoja. Joskus valosarja on tarkoitettu ulkokäyttöön, mutta siihen kuuluva muuntaja on tarkoitettu sisäkäyttöön. Tällöin valosarjan johto pitää johtaa ulos esimerkiksi ikkunan kautta varoen samalla vahingoittamasta johtoa. Jatkojohtojen käyttöä on syytä välttää.