Tälläkin hetkellä kymmeniä suomalaislapsia on kaapattuna – näistä merkeistä kaappauksen uhan voi havaita

Jos ei tiedä, minne lapsi on kaapattu, ensimmäisenä on syytä tehdä katoamisilmoitus poliisille, Räisänen neuvoo. Jos lapsi on kaapattu sellaiseen maahan, joka on allekirjoittanut kansainvälisen Haagin lapsikaappaussopimuksen, otetaan yhteyttä oikeusministeriöön,