Suomesta kaapataan vuosittain kymmeniä lapsia – näihin maihin lapset tyypillisesti viedään

Vastaavasti Suomeen tuotiin kaikkiaan 14 lasta luvatta. Eniten lapsia on viety tyypillisesti Ruotsiin ja Espanjaan, mutta viime vuosikymmenen lopulla myös Irak ja Viro nousivat kärkipaikoille.

– Esimerkiksi Irak on noussut tilastoissa maana, johon kaapataan paljon lapsia siksi, että vuosina 2015–2016 Suomeen tuli paljon irakilaisia perheitä, jotka ovat nyt muuttaneet takaisin ja vieneet lapset mukanaan, Kaapatut Lapset ry:n toiminnanjohtaja Tarja Räisänen kertoo.

Tapauksista ratkotaan vain osa

Uusien tapausten määrä on pysynyt vuosien mittaan melko samana, mutta tapauksista ratkotaan vuosittain vain noin puolet.

– Tilanne on muuttunut siinä mielessä, että yhä useampi lapsi on kaapattuna pitkään, mikä viittaa siihen, että niissä maissa, joihin lapsia kaapataan, ei ole tarpeeksi resursseja hoitaa näitä asioita, Räisänen arvioi.

Uusia tapauksia vuosittain monta kymmentä

Vanhat kasaantuvat ilman ratkaisua, ja uusia tapauksia on vuosittain parista kymmenestä liki 50:een. Määrä on kansainvälisessä vertailussa maltillinen, mutta tapausten kasaantuessa määrä on hiljalleen kasvamaan päin.