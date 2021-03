Ainakin 20 kuollut ja satoja loukkaantunut räjähdyksissä sotilastukikohdassa Päiväntasaajan Guineassa

TV-kuvissa on näkynyt, kun ihmisiä on kaivettu ulos raunioista. Lisäksi Batan sairaalasta on näytetty kaoottisia kuvia, kun loukkaantuneet makaavat sairaalan lattialla odottamassa hoitoa.

Presidentti pyysi kansainvälistä apua

Bata on öljy- ja kaasuntuottajamaan suurin kaupunki, jossa on 800 000 asukasta. Yhteensä maassa on 1,4 miljoonaa asukasta, joista suurin osa elää köyhyydessä. Bata sijaitsee Guineanlahden rannalla Afrikan mantereella, mutta maan pääkaupunki Malabo sijaitsee Biokon saarella, joka puolestaan on Kamerunin edustalla.