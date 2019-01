Kun presidentti oli ulkomailla sairaalahoidossa, sotilaat ilmoittivat, että palata ei tarvitse – Pienen öljyvaltion vallankaappausyritys näyttää epäonnistuneen

Sotilaat marssivat varhain maanantaiaamuna valtion radio- ja televisiokeskukseen pääkaupunki Libervillessä. He ottivat toimittajia panttivangiksi ja lähettivät radiossa puoli viideltä aamulla paikallista aikaa julistuksen, jossa sanoivat ottaneensa vallan Gabonissa.

Bongo toipumassa infarktista

Bongo oli kaappaushetkellä Marokossa saamassa hoitoa marraskuussa alkaneeseen sairauteensa. Sairauden on raportoitu olevan aivoinfarkti, minkä maan hallitus on kiistänyt ja sanonut kyseessä olevan "sisäisen verenvuodon". Hallitus on sittemmin kertonut Bongon olevan toipumassa ja saamassa fyysisen toimintakykynsä täydellisesti takaisin.