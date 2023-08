Presidentin kaartin päällikkö nimettiin Gabonin väliaikaiseksi presidentiksi

Kaartin päällikön mukaan vallankaappauksen taustalla oli yleinen tyytymättömyys sekä presidentin huono terveydentila. Vallan kaapanneiden joukossa on tasavaltalaiskaartin ja armeijan sotilaita sekä poliiseja. – Seurattuamme vastuutonta ja ennakoimatonta hallintoa, jonka seurauksena on ollut sosiaalisen koheesion jatkuva heikkeneminen, olemme päättäneet puolustaa rauhaa lopettamalla nykyisen hallinnon, yksi sotilaista sanoi Gabon 24 -televisiokanavalla.

Syytöksiä vaalivilpistä

Vain noin tuntia ennen ilmoitusta vallankaappauksesta kansallinen vaaliviranomainen oli julistanut presidentti Ali Bongon voittaneen kolmannen kauden maan johdossa. Bongon kerrottiin saaneen noin 64 prosenttia äänistä. Bongon haastajan Albert Ondo Ossan äänisaalis jäi tulosten mukaan vajaaseen 31 prosenttiin. Ossa on syyttänyt Bongoa vaalivilpistä. Ossan kampanjaa johtanut Mike Jocktane vaati jo aikaisemmin, että Bongon tulisi luopua vallasta "ilman verenvuodatusta", koska Ossa oli ollut selvässä johdossa ääntenlaskennassa. Jocktane ei kuitenkaan kertonut mihin hänen käsityksensä perustui, sillä Gabonin laki kieltää vaaliviranomaisia julkaisemasta mitään väliaikatuloksia laskennasta. Ennen vaalihuoneistojen sulkeutumista lauantaina Bongon hallinto julisti maahan ulkonaliikkumiskiellon ja katkaisi pääsyn internetiin. Hallinnon mukaan näin tehtiin, jotta valeuutiset eivät pääsisi lietsomaan väkivaltaa. AFP:n mukaan nettiyhteydet alkoivat keskiviikkona toimia kolmen päivän katkoksen jälkeen. Edellisen kerran Gabonissa yritettiin vallankaappausta vuonna 2019.

Ranska ilmoitti tuomitsevansa tapahtumat

Entisen siirtomaaisännän Ranskan pääministeri Elisabeth Borne sanoi keskiviikkona Ranskan seuraavan Gabonin tapahtumia erittäin tarkasti. Ranskan hallituksen tiedottaja Olivier Veran kertoi Ranskan tuomitsevan sotilasvallankaappauksen.



Bongojen suku on hallinnut Gabonia pitkälle yli puoli vuosisataa. Samalla se on haalinut itselleen valtavan omaisuuden maan öljyvarantojen avulla, joiden on laskettu olevan Afrikan viidenneksi suurimmat.



Gabonin öljyvarallisuudesta huolimatta noin kolmannes maan runsaasta 2,2 miljoonasta asukkaasta elää YK:n arvioiden mukaan köyhyydessä.