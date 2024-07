Ähtärin pandojen tulevaisuus edelleen vaakalaudalla – ei toiveita pennusta

Talousvaikeuksissa kamppailevan Ähtärin eläinpuiston tulos pysyi selvästi tappiollisena viime vuonna.



Kaupparekisteriin toimitettujen tilinpäätöstietojen mukaan Ähtärin Eläinpuisto teki viime vuonna liiketappiota hieman yli kaksi miljoonaa euroa. Tilikauden tulos oli runsaat 800 000 euroa miinuksella.



Yhtiön tappiot kuitenkin pienenivät vuoteen 2022 verrattuna, jolloin tilikauden tulos painui lähes 1,6 miljoonaa euroa pakkaselle.



– Töitä on tehty kovasti, ja suunta on oikeanlainen, mutta vielä lisäponnisteluja tarvitaan, kommentoi Ähtärin eläinpuiston toimitusjohtaja Arja Väliaho STT:lle.



Eläinpuiston liikevaihto kasvoi viime vuonna ja oli runsaat kolme miljoonaa euroa.



Väliahon mukaan eläinpuisto on järjestänyt monipuolisia tapahtumia, jotka ovat vaikuttaneet kävijämääriin ja liikevaihtoon. Toisaalta menoja on hänen mukaansa tarkasteltu aiempaa tarkemmin.



Kuluvan vuoden osalta Väliaho sanoo, että eläinpuiston kesäkausi on lähtenyt hyvin liikkeelle.



– Näyttää siltä, että kotimaanmatkailu vetää ja ihmiset liikkuvat perheineen, vaikka vuosi on ollut monelle perheelle taloudellisesti haasteellinen.



– Toiveet ovat kovat, että viime vuoden kävijämäärä ylitetään.

Valitus jumitti miljoonapäätöksen

Tilinpäätöksen perusteella Ähtärin eläinpuiston taloudellinen tilanne näyttää vaikealta. Yhtiön oma pääoma oli vuodenvaihteessa noin 4,5 miljoonaa euroa negatiivinen.



Tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessa kiinnittänyt huomiota siihen, että yhtiöllä erääntyy neljän miljoonan euron edestä velkoja kuluvan vuoden aikana. Yhtiöllä oli viime vuoden lopulla rahavaroja 18 000 euroa ja lyhytaikaisia saamisia 109 000 euroa.



– Mikäli yhtiö ei onnistu lyhyt- tai pitkäaikaisen rahoituksen uudelleenjärjestelyssä, voi tämä johtaa käyttöpääoman ehtymiseen, rahoitussopimusten irtisanomiseen ja vaikeuksiin yhtiön liiketoiminnan jatkamisessa, tilintarkastuskertomuksessa sanotaan.



Samantyyppinen huomautus oli osana tilintarkastuskertomusta myös vuotta aiemmin.



Eläinpuiston tytäryhtiön Hotelli Mesikämmenen tappiot kasvoivat viime vuonna ja olivat yli puoli miljoonaa euroa. Toisen tytäryhtiön Snowpanda Resort Ähtäri Zoon viime vuoden tulosluvut eivät ole vielä kaupparekisterissä.



Eläinpuiston omistaja Ähtärin kaupunki on pyrkinyt omilla toimillaan helpottamaan yhtiön taloustilannetta. Viime kesänä kaupunki teki päätöksen eläinpuistolle myönnetyn kolmen miljoonan euron lainan muuttamisesta pääomalainaksi.



Kaupunginvaltuuston päätöksestä on kuitenkin valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen, joka on kieltänyt päätöksen täytäntöönpanon, kunnes valitukseen on saatu lainvoimainen ratkaisu. Hallinto-oikeus ei ole vielä antanut ratkaisua valitukseen.

Moni kysynyt pandoista

Pandakaksikko Lumin ja Pyryn tulevaisuus Ähtärissä on ollut viime vuosina vaakalaudalla eläinpuiston taloustilanteen vuoksi.



– Moni on sitä kysynyt, miten kauan ne ovat meillä. Pyrimme tietysti siihen, että pandat pysyisivät meillä. Teemme kovasti töitä sen eteen, että ne olisivat täällä myös jatkossa, Väliaho kertoo.



Hän sanoo, ettei pysty tällä hetkellä kertomaan pandojen tilanteesta enempää.



– Tämä kysymys riippuu monesta asiasta, mutta tällä hetkellä pandat ovat meillä ja mitään muuta tiedotettavaa meillä ei ole.



Lumi ja Pyry saapuivat Kiinasta Suomeen vuonna 2018. Pandat ovat Ähtärissä 15 vuoden vuokrasopimuksella.



Viime vaalikauden lopulla valtion lisäbudjettiin kaavailtiin viiden miljoonan euron tukea Ähtärin pandoille. Esitys vedettiin kuitenkin pois tammikuussa 2023, ja pandojen jatkoa ryhtyi selvittämään eri ministeriöistä koottu virkatyöryhmä.



Työryhmä päätyi raportissaan siihen, että valtio voisi halutessaan tukea Ähtärin eläinpuistoa, jos eläinpuisto laittaisi ensin taloutensa kuntoon. Valtion tukea ei voi antaa talousvaikeuksissa olevalle yritykselle.



Linjaus oli eläinpuistolle pettymys, mutta siitä huolimatta yhtiön hallitus päätti keväällä 2023, että pandat pysyvät ainakin toistaiseksi Ähtärissä.

Pentua ei nyt yritetä