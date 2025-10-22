Ratkaisua eläinpuiston toiminnan jatkamiselle etsitään kuumeisesti ja neuvottelut ovat edenneet, Ähtärin eläinpuiston toimitusjohtaja kertoo MTV Uutisille kesken neuvotteluiden.
ÄhtäriZoon toimitusjohtaja Arja Väliahon mukaan neuvottelut Ähtärin eläinpuiston toiminnan jatkamisesta ovat edenneet Vieraile ja Välität ry -yhdistyksen kanssa.
Uhanalaisten eläinlajien suojeluun keskittynyt yhdistys on Väliahon mukaan tällä hetkellä potentiaalinen jatkaja Ähtärin eläinpuiston toiminnalle.
– Kovasti taistelemme ja viemme asioita eteenpäin, Väliaho kertoo MTV Uutisille eläinpuiston jatkosuunnitelmia koskevan palaverin aikana.
Väliahon mukaan tänään julkaistaan rahankeräyshanke, jolla Ähtärin eläinpuiston toiminnan jatkuminen marraskuun alusta eteenpäin pyritään turvaamaan.
Lue myös: Ähtärin eläinpuisto konkurssiin
Ähtärin Eläinpuisto Oy ja Hotelli Mesikämmen Oy jättivät omat konkurssihakemuksensa 10. lokakuuta. Yhtiöt kertovat sopeuttaneensa toimintaansa, mutta taloudellista tilannetta ei saatu tasapainoon yrityssaneerauksesta huolimatta.
Mikäli toiminnan jatkajaa ei löydy, eläinpuisto ja hotelli Mesikämmen sulkevat ovensa lokakuun loppuun mennessä.