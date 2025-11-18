Kunnallisveroprosentti nousee ensi vuonna Suomessa kaikkiaan 38 kunnassa, kertoo Kuntaliitto.
Kunnallisveroprosentin nousu nostaa kunnallisveroprosenttia yli puolella miljoonalla asukkaalla.
Tuloveroprosentti säilyy ennallaan 265 kunnassa ja laskee viidessä.
Tänä vuonna tuloveroprosenttiaan nosti 68 kuntaa.
Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina pitää jossain määrin yllättävänä, että veroprosentin nostajien määrä on nyt maltillinen, vaikka taloustilanne on heikko ja kunnissa on kustannuspaineita.
– Näyttää siltä, että etenkin näin uuden valtuustokauden alussa ratkaisuja kuntien sopeutuspaineisiin on etsitty muualta kuin veronkorotuksista, Reina sanoo tiedotteessa.
Korkein Pomarkussa, matalin Kauniaisissa
Veroprosenttiaan nostavien joukossa on kuntia, jotka ovat korottaneet tuloverotustaan jo useampaan kertaan vuonna 2023 voimaan tulleen sote-uudistuksen jälkeen.