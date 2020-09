MTV:n Viiden jälkeen -ohjelma vieraili Tampereella Hatanpään lukiossa. Yöllisessä ulosajossa kuolleet nuoret tunsi täällä moni, yksi heistä on 17-vuotias Silvia Steckiewiez.

– Olin todella järkyttynyt. Uutisissa ei mainittu nimiä ja olin ensin, että mitäköhän siinä on tapahtunut. Sain vasta kaverilta myöhemmin kuulla, kuka siinä oli menehtynyt. Hän olikin tuttavani ja oltiin samoissa piireissä liikuttu.

Puhumisesta on ollut apua

– Siitä on onneksi päässyt puhumaan kavereiden kanssa tosi paljon ja puhuttiin myös äidin kanssa siitä, kun kuultiin uutisista, aluksi kotona ja on perheen kesken.

– Tärkeintä on varmaan just se, että pääsee puhumaan, siitä, miltä tuntuu ja pääsee purkamaan tunteita, ettei mikään jää sinne syvälle, vaan kaikki käsiteltäisi läpi.

– Kaikki on olleet yhtä järkyttyneitä. Tosi surullista porukkaa on ollut, mutta osa on reagoinut vähän etääntyneemmin, ovat lähteneet kaveriporukasta hetkeksi ja olleet omissa oloissaan, Steckiewiez kertoo.