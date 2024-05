Aftonbladet: Mafia aikoo levittää "zombiehuumeen" Eurooppaan – "Kysymys ei ole siitä, tuleeko se, vaan milloin se tulee"

Italian tiedustelupalvelut varoittavat, että mafia suunnittelee tappavan huumeen tuomista Eurooppaan, uutisoi Aftonbladet . Kyseessä on fentanyyli, joka tunnetaan myös "zombiehuumeena. Se on yli 50 kertaa vahvempaa kuin heroiini.

Fentanyyli on aiheuttanut tiettävästi Yhdysvalloissa yli 250 000 huumekuolemaa ja zombie-huumeen käyttö on johtanut Yhdysvalloissa epidemiaan. Nyt Italian viranomaiset ovat paljastaneet, että Camorran ja Calabrian mafiajärjestö ´Ndrangheta on osoittanut kiinnostusta huumeen tuomisesta Eurooppaan.