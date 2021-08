Afgaaniarmeija on lyöty, mutta pystyykö Taleban vakiinnuttamaan asemansa, vai syntyykö maahan valtatyhjiö? Asiantuntija vastaa

Vaikka Afganistanin presidentti on lentänyt karkuun ja hallinnon armeija on käytännössä lyöty, niin kaduilla on nähty Talebanin vastaisia mielenosoittajia. Lähipäivät näyttävät, laajenevatko mitä ilmeisimmin ihmishenkiäkin vaatineet mielenilmaukset.