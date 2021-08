Suomen lähetystöä turvanneita afgaaneja ei evakuoida – pelkäävät henkensä puolesta: "Voitaisiinko edes lapset viedä turvaan?"

Suomessa asuva afganistanilaismies pelkää Afganistanin pääkaupungissa Kabulissa oleskelevien läheistensä puolesta.

Miehen läheiset ovat työskennelleet Suomen Kabulin suurlähetystössä näkyvissä rooleissa muun muassa turvamiehinä ja vahtimestareina alihankintayrityksen kautta.

– Jos joku ilmiantaa heidät Talebanille, mikä varmasti tulee tapahtumaan, heillä ei ole mitään mahdollisuutta selvitä. He ovat hoitaneet lähetystön turvallisuutta ja ovat erittäin uhattuna työnsä vuoksi.

Suomessa vuodesta 2000 alkaen asunut mies ei halua esiintyä jutussa omalla nimellään, sillä pelkää sen vaarantavan hänen läheistensä turvallisuuden.

Haavisto: Kaikkia ei voida evakuoida

Suomeen on määrä evakuoida Afganistanista yhteensä 170 Suomen, EU:n tai tai Naton kanssa työsuhteessa ollutta afganistanilaista työntekijää ja heidän perheenjäsentään.

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) mukaan lähetystölle alihankkijoiden kautta työskennelleitä ei voida sisällyttää evakuoitavien joukkoon.

– Määrät nousisivat yli viiden sadan. Meillä ei ole mahdollisuutta niin laajaan evakuointiin tässä tilanteessa. Työsuhteessa olleista tulee se 170. On muidenkin sektorien alihankkijoita, jotka eivät mahdu tähän ensimmäiseen päätökseen, Haavisto kommentoi MTV Uutisille.

Haaviston mukaan jo päätetty evakuointejakaan ei ole vielä onnistuttu tekemään, sillä tilanne Kabulin lentokentällä on kaoottinen ihmisten pyrkiessä kaikin keinoin pois maasta.

– Heillä, jotka tullaan evakuoimaan, on tästä tieto ja he osaavat odottaa, että Suomi tulee heitä auttamaan, Haavisto kertoi maanantain tiedotustilaisuudessa.

"He ovat hengenvaarassa"

Afganistanilaismies pitää epäoikeudenmukaisena sitä, että alihankintayrityksen kautta työskennelleitä turvamiehiä ei evakuoida turvaan.

– Kun Taleban-joukot tulevat, he eivät varmasti kysy, millainen sopimus heillä on ollut. He ovat hengenvaarassa, sillä sadat ihmiset ovat nähneet heidät suomalaisten seurassa ja tietävät, että he ovat tehneet töitä lähetystölle.

Afganistanilaismiehen mukaan noin 60 työntekijää on toiminut Suomen suurlähetystössä tai sen lähialueilla vuodesta 2016 alkaen muun muassa vartijoina, vahtimestareina, turvamiehinä ja kokkeina hänen tuttavansa omistaman, Afganistaniin rekisteröidyn yrityksen kautta.

"Kostotoimet ovat tosi pahoja"

MTV Uutiset on nähnyt dokumentteja, joiden perusteella Suomen suurlähetystössä on työskennellyt useita turvallisuustyöntekijöitä miehen mainitseman yrityksen kautta.

– Talebanit ovat arvaamattomia ja kostotoimet ovat tosi pahoja. En voi kuvitellakaan, mitä heille voisi tapahtua.

Tällä hetkellä afganistanilaismiehen läheiset oleskelevat eri puolilla Kabulia yrittäen pakoilla Taleban-taistelijoita.

– He soittavat jatkuvasti ja kysyvät, voitaisiinko edes lapset viedä turvaan.

Taleban on vallannut Kabulin ja kaupungin lentokenttä on sekasortoisessa tilassa. Afganistanilaismiehen mukaan Kabulissa tunnelma on kaoottinen.

Afganistanilaismies pitää todennäköisenä, että Taleban vahingoittaa hänen läheisiään, mikäli he saavat tietoonsa, että työntekijät ovat työskennelleet länsimaiden hyväksi.

Talebanin edustajat ovat väittäneet, etteivät he satuta viattomia siviilejä.