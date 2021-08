Presidentti Niinistö MTV:lle Afganistanin tilanteesta: ”On tunnustettava tosiasiat”

Juuri nyt Afganistanin pääkaupungissa Kabulissa tilanne kehittyy äärimmäisen nopeasti. Viimeisten tietojen mukaan lentokenttää on tulitettu ja pääkaupunkiin edenneet Taleban-joukot ovat vallanneet muun muassa presidentin palatsin.

– Taleban on edennyt äärettömän nopeasti ja se on varmasti ollut aikamoinen yllätys, Niinistö kertoi puhelimitse.

– Tulee väistämättä mieleen lähihistoria. Aika harvoin mikään tämäntyyppinen, hyvässä tarkoituksessa ja oikealla asialla tehty väliintulo on johtanut mihinkään hyvään, oikeaan lopputulokseen tai voittamiseen, Niinistö arvioi.

– Sitä on jälkiviisaana hyvin vaikea sanoa. Suomi on ollut myös mukana. Toki 20 vuodessa on tapahtunut myös hyvää kehitystä, erityisesti naisten ja tyttöjen mahdollisuuksien suhteen, Niinistö muistuttaa.