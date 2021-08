Kuinka moni Afganistanin konfliktia pakeneva haluaa Suomeen? Migri: Tilanne on Euroopan osalta erilainen kuin 2015

Suomeen vain vähän turvapaikanhakijoita

– Kaikki on mahdollista, mutta uusia turvapaikanhakijoita on ainakin tänä vuonna ollut vähän, Kähkönen sanoo.

Pakolaisia on maan sisällä

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR on muistuttanut, että Afganistanissa pakoon lähteneet ihmiset ovat pysyneet kotimaassaan mahdollisimman lähellä kotejaan. UNHCR:n mukaan kodeistaan on lähtenyt Afganistanissa tämän vuoden aikana 400 000 ihmistä.

– Afganistanissa on ryhmiä, jotka kokevat, että Taleban on uhka heille ja he pelkäävät tulevansa vainotuksi. Heidän taustansa vaihtelevat. On esimerkiksi vähemmistöjä, kuten hasara-taustaisia-henkilöitä. Ja on toisinajattelijoita. Voi olla naisia sekä tiedotusvälineiden edustajia, Kähkönen miettii.