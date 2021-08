Afganistanista lapsena paennut Aziza Hossaini: Hämmentyneen Talebanin sisällä ristiriitoja sharia-lain tulkinnasta

Oikeustulkki, lapsena Afganistanista paennut Aziza Hossaini muistuttaa, että vaikka maailman huomio on keskittynyt Kabulin lentokenttään, on Afganistan paljon muutakin. Pitemmällä aikavälillä Afganistanin tulevaisuuden näkökulmasta on keskeistä, millaista hallintoa Taleban ryhtyy luomaan.