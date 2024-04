ADHD on Pirjo Lonkan supervoima: "Kuvauksissa keskittymistäni ei häiritse mikään"

– Muuten hermoni menevät todella paljon, mutta kuvauksissa olen sellaisen kuplan sisällä, että vaikka kaikki kaatuisi ympärilläni, niin keskittymistäni ei häiritse mikään. Se on erikoistaitoni, Lonka kertoi Huomenta Suomessa 24. huhtikuuta.

Lonkan erikoistaito liittyy ainakin osittain myös hänen reilu vuosi sitten saamaansa ADHD-diagnoosiin. Näyttelijällä on keskittymiskyvyn kanssa ongelmia, mutta jos hän on asiasta kiinnostunut, niin hän on hyperkeskittynyt.