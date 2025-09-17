Oulun Hiirosessa marraskuussa 2022 tapahtunut kidutusmurha on yksi Suomen rikoshistorian julmimmista tapauksista. Uhrina oli 18-vuotias Adeliina, joka löytyi kuolleena kerrostalosta. Häntä oli pidetty asunnossa useita päiviä.

Adeliinan äiti Taija Haikala teki lapsestaan katoamisilmoituksen poliisille 20. marraskuuta 2022. Tuo päivä oli Adeliinan 19-vuotissyntymäpäivä.

Kaksi päivää myöhemmin, 22. marraskuuta äidille tuotiin tieto tytön kuolemasta töihin.

Viimeisen kerran äiti oli nähnyt lapsensa 10. marraskuuta päihdekatkolla.

– Olen kohta kolme vuotta miettinyt keinoja, miten voisin päästä yli tapahtuneesta, mutta en usko, että siitä pääsee ikinä yli. Alkujärkytys on ehkä helpottanut vähän, mutta päivääkään ei kulu, ettenkö ajattelisi Adeliinaa.

Äiti kertoo Rikospaikan haastattelussa pohtivansa yhä usein sitä, millaisen kuoleman tyttö kohtasi.

– Hän ei olisi koskaan ansainnut sitä. Edelleen ihmettelen, miten voi olla näin äärettömän julmia ihmisiä. Adeliinan kuolinkamppailu on kestänyt tunteja. He olisivat voineet keskeyttää sen milloin vain. Ihmisen kylmyys ja julmuus on yllättänyt, Haikala kertoo.

Äiti käy tyttärensä haudalla Oulussa yleensä viikoittain. Joskus on ajanjaksoja, kun suru pusertaa niin kovasti, että hän ei pysty menemään haudalle.

– Jos minulla olisi mahdollisuus vielä Adeliinan kanssa puhua, niin edelleen kertoisin hänelle, kuinka tärkeä hän on ja kuinka paljon minä häntä edelleen rakastan.

Taija Haikala pitää Adeliinan haudan aina kauniina ja siistinä. Se on äidille tärkeä muistelupaikka.

Adeliinan murhasta syytettiin yhteensä neljää ihmistä, mutta vain kaksi siitä tuomittiin. Nelikymppiset Ari Ossi Petteri Suorsa ja Tiina Pia Susanna Seppänen tuomittiin sekä käräjä- että hovioikeudessa elinkautisiin vankeusrangaistuksiin Adeliinan murhasta.

46-vuotias mies tuomittiin tytön pahoinpitelystä. Mies kuoli myöhemmin itse Oulussa henkirikoksen uhrina.

Rikospaikassa käsitellään tänään Oulun Hiirosen murhaa ja nähdään myös Adeliinan haastattelu. Rikospaikka tänään MTV Katsomossa klo 21 ja MTV3-kanavalla klo 22.35.