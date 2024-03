Antti tapettiin julmasti kotiinsa kesken aamukahvin – uhrin sisko kertoo omaisten tuskasta: "Me saimme elinkautisen"

Julma henkirikos on aiheuttanut 35-vuotiaan Antin omaisille ja läheisille suunnatonta tuskaa. Antin pikkusisko Sara kertoo Rikospaikan haastattelussa, miten syvät traumat veljen kuolema on aiheuttanut hänelle ja muulle lähipiirille.

– Minun on vaikea liikkua yksin, kaupassa käynti on usein hankalaa. Tapahtunut on vaikeuttanut jokapäiväistä elämää. Olen ollut aikalailla kodin vankina yli pari vuotta.