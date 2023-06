Abban viisuvoiton myötä alkoi hollantilaisen Gertin pakkomielle yhtyeen laulajaan – kaksikko päätyi salaa parisuhteeseen kaikkien odotusten vastaisesti

Prime Videon uudessa dokumentissa Take a Chance kerrotaan hollantilaisen Gert van der Graafin tarina, joka tunnetaan Abba -yhtyeen laulajan Agnetha Fältskogin stalkkerina. Dokumentissa ääneen pääsee van der Graaf itse, jonka mukaan hän ja Fältskog päätyivät aikoinaan parisuhteeseen.

Dokumentissa on haastateltu myös muun muassa kriminologeja, jotka ovat erikoistuneet stalkkaamiseen tai vainoamiseen ilmiönä. Suomessa vainoaminen on ollut rikos vuodesta 2014 lähtien.

– Se on todellakin hyvin epätodennäköinen tarina, uskomaton tarina, on sanottava, Hengeveld kommentoi van der Graarfin kertomusta dokumentissa.

Yllättävä käänne

Uskomaton suhde

Van der Graafin mukaan hän ja Fältskog olisivat eläneet samanlaista elämää, kuin mikä tahansa pariskunta. Ainut ero oli siinä, että he tekivät kaiken salassa.

Dokumentissa haastatellut asiantuntijat ja toimittajat pitävät väitteitä siitä, että Fältskog olisi edes käynyt van der Graafin kotona, uskomattomina. Hänellä on kuitenkin valokuva hänestä ja laulajasta istumassa kotinsa sohvalta, joka on van der Graafin mukaan otettu hänen syntymäpäiväjuhlistaan.

Vuonna 1999 van der Graaf pidätettiin, kun hän meni Fältskogin kodin luo jouluaattoiltana. Kaksikko päätyi oikeuteen, jossa kerrottiin, että vuosina 1997-1999 van der Graaf olisi kirjoittanut Fältskogille yli 300 kirjettä, soittanut hänelle 1-3 kertaa päivässä ja seurannut tätä minne hän ikinä menikin. Myös dokumentissa van der Graaf liikkuu paikoissa, joissa on aikoinaan seurannut Fältskogia.

STELLA Pictures/All Over Press

STELLA Pictures/All Over Press

Kritiikki

– Mielestämme se on epäkunnioittavaa ja hyvin surullista, Abban manageri Görel Hanser on kommentoinut ruotsalaislehdistölle.

Daily Mailin mukaan Hanser on kuvaillut dokumentin tuotantoa "hulluksi", sillä se herättää henkiin Fältskogin "elämän häiritsevimmän ja monin tavoin nöyryyttävimmän luvun".

– Tämä vain antaa hänelle (van der Graafille) taas valokeilan, enkä tiedä, miksi he tekevät sen.

Dokumentin on ohjannut Maria Thulin, joka on puolustanut sen tuotantoa kertoen, että sen takoituksena olisi tarjota katsojalle "syvempi ymmärrys äärimmäisen fanituksen mahdollisesti salakavalasta luonteesta, tarjoamalla psykologien ja asiantuntijoiden tasapainoinen näkemys". Thulinin mukaan tuotannossa van der Graafille tarjottiin psykologin palveluita.

Jotkut elokuvan tekoon osallistuneista henkilöistä ovat esittäneet jälkikäteen epäilyksiään ja pelkojaan siitä, että dokumentti voisi vaikuttaa negatiivisella tavalla kumpaankin osapuoleen. Muun muassa hollantilainen psykiatri Michiel Hengeveld, joka nähdään haastattelemassa van der Graafia dokumentissa, on kertonut epäröineensä tuotantoon osallistumista sen tähden, että hän on pelännyt sen olevan mahdollisesti vahingollinen sekä Fältskogille että van der Graafille.

Dokumentissa niin ikään esiintyvä norjalainen Lene Bergsvenkerud, joka on ollut Abba-fanituksen myötä van der Graafin kirjekaveri yli 30 vuotta, kertoo uskovansa van der Graafin pyrkineen päästä elokuvan kautta jälleen yhteyteen Fältskogin kanssa.

– Hän on työstänyt tätä dokumenttia kahden tai kolmen vuoden ajan. Hänen mielessään se on kirje häneltä Fältskogille, mahdollisuus päästä takaisin yhteyteen ystävinä. Hän on yhä täysin pakkomielteinen Fältskogia kohtaan.