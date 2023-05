Nyt leviävät väitteet Abban yhteenpaluusta tulevissa Euroviisuissa – yhtyeen edustaja kommentoi huhuja

Liverpoolin Euroviisujen lopputuloksen ympärillä on käyty runsaasti keskustelua sen jälkeen, kun Ruotsin edustaja Loreen voitti viisut 583 pisteellä . Suomen edustaja Käärijä tuli toiseksi 526 pisteellä.

Voiton jälkeen spekulaatiot eri salaliittoteorioista alkoivat levitä sosiaalisessa mediassa. Yhden teorian mukaan Loreenin voitto järjestettiin, jotta Euroviisut saataisiin Ruotsiin vuonna 2024, jolloin tulee kuluneeksi tasan 50 vuotta siitä, kun ruotsalainen legendayhtye Abba voitti Euroviisut kappaleellaan Waterloo. On myös arveltu, että 50-vuotisjuhlan kunniaksi Abba palaisi yhteen Ruotsin Euroviisujen lavalla.

– Luultavasti (tämä on) fanien toiveajattelua. Mitään tällaisia suunnitelmia ei ole olemassa, Hanser kommentoi.

Ruotsi on voittanut Euroviisut seitsemän kertaa. Tämän vuoden voittaja Loreen on voittanut kisan myös vuonna 2012 kappaleellaan Euphoria. Hänestä tuli viisuhistorian ensimmäinen nainen, joka on voittanut Euroviisut kahdesti.