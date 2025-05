Spice Girls suunnittelee yllättävää paluuta – Wannabe-hitistä pian 30 vuotta

Kaikkien aikojen menestyneimmän tyttöbändin huhutaan suunnittelevan erityistä paluuta.

Huhut Spice Girlsin mahdollisesta paluusta yltyvät, kertoo Metro-lehti.

Viimeisimpien puheiden mukaan Mel B, Mel C, Emma Bunton, Geri Halliwell ja Victoria Beckham eivät esiintyisi livenä, vaan suunnitelmissa olisi virtuaalinen konsertti.

Lehden mukaan paluu merkitsisi sitä, että yhtye luotaisiin digitaalisiksi avattariksi. Samanlainen esitys on parhaillaan meneillään Lontoossa, jossa hologrammeilla luotu Abba esiintyy seitsemän kertaa viikossa esityksellä Abba Voyage.

Lehden mukaan Spice Girlsin luoja Simon Fuller on esittänyt yhtyeen jäsenille idean, sillä hän haluaa epätoivoisesti bändin kokonaisuudessaan vielä kerran yhteen. Abba Voyagen suosion siivittämänä hän kokee digitaalisen keikan hyvänä vaihtoehtona.

Myös fanit odottavat kuumeisesti legendaarisen yhtyeen paluuta, joka voisi tapahtua vuonna 2026 Wannabe-hitin vuosipäivänä.

Spice Girls teki edellisen kiertueensa vuonna 2019, jolloin Victoria Beckham ei ollut mukana. Huhujen mukaan hän kuitenkin olisi valmis hologrammiversioon.

Myös muiden bändiläisten kerrotaan olevan avoimia ajatukselle, mikä ei lehden mukaan ole ihme, sillä Spice Girls tienaisi valtavat määrät hologrammikeikoillaan.

Abba Voyage on pyörinyt Lontoossa nyt kolme vuotta ja se on tuottanut Britannian taloudelle yli 1,40 miljardia puntaa. Esityksen on nähnyt yli 2 miljoonaa ihmistä.

Abban digiversiot esiintyvät Itä-Lontooseen rakennetulla areenalla, johon mahtuu kerralla 3 000 katsojaa.

Spice Girls myi loppuun vuoden 2019 kiertueensa Britanniassa ja Irlannissa. Heidän kerrotaan tienanneen noin 4,4 miljoonaa puntaa kustakin keikasta.