Gypsy Rose Blanchardin ex-mies rikkoi hiljaisuuden: "Elän vain elämääni"

Gypsy Rose Blanchardin , 32, ex-aviomies Ryan Anderson rikkoi somehiljaisuuden ja julkaisi 6. huhtikuuta Instagramissa ja TikTokissa videon. Hän kiitti seuraajiaan tuesta ja mukavista viesteistä, joita on saanut.

– Se on ollut hienoa. Elän vain elämääni, kaverit. Tulette näkemään Lifetime-ohjelmassa, mitä todella tapahtui. Kuvasimme paljon, joten pysykää kuulolla, Anderson kertoi.

View this post on Instagram

Entinen pariskunta on kuvannut elämäänsä Lifetime-sarjaan.

– Gypsy sanoi, että hän pelkäsi, että mies löisi häntä. Hän ei lyönyt. Hänen ensimmäinen vaistonsa oli siis ryhdistäytyä ja olla varautunut. Mutta hän pääsi turvaan ja soitti myös asianajajalleen. Ryan on iso kaveri, ja hän (Gypsy) kertoi, että se oli todella pelottavaa, Vizier kertoi.

Eron jälkeen Blanchard on viettänyt aikaa ex-kihlattunsa Ken Urkerin kanssa. Urkerin äidin Raina Williamsin mukaan he eivät ole kuitenkaan palanneet yhteen, vaan hänen poikansa on vain tukeva ystävä Blanchardille.