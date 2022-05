Historiallinen yhteisesiintyminen! Abban jäsenet poseerasivat ensimmäistä kertaa 40 vuoteen yhdessä punaisella matolla

Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Fältskog ja Björn Ulvaeus hymyilivät kameroille, kun he poseerasivat yhdessä ennen odotetun hologrammikeikkansa alkamista.

Yllätyksenä voidaan pitää muun muassa sitä, että myös perustavanlaatuisesta lentopelosta kärsivä Fältskog oli saapunut paikalle. Hän on niin ikää vältellyt julkisuutta jo vuosikymmenien ajan.

– On mahtavaa nähdä kaikki englantilaiset fanit, hän kommentoi medialle.

Abba nousi maailmanlaajuiseen menestykseen voitettuaan vuoden 1974 Euroviisut kappaleellaan Waterloo. He ovat sittemmin myyneet yli 400 miljoonaa albumia ja singleä, joista kuuluisimpia ovat muun muassa Dancing Queen, Gimme a man (after midnight) ja Mamma Mia. Yhtye ilmoitti vuonna 1982 jäävänsä tauolle, jonka jälkeen he eivät ole esiintyneet yhdessä lainkaan.