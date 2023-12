Vankilasta vapautunut Gypsy Rose Blanchard aktivoitui sosiaalisessa mediassa

Gypsy Rose on jakanut vapaudestaan ensimmäisen selfien Instagramiin 29. joulukuuta.

Julkaisu on kerännyt lukuisia ihailevia ja kannustavia kommentteja.

Gypsy Roselle näyttää olevan järjestetty myös tervetulojuhlat, sillä hän on jakanut kuvan Instagramiin siskopuolensa Mia Blanchardin kanssa, ja taustalla näkyy ”Tervetuloa kotiin” -ilmapalloteksti.

Tarina murhan takana

Gypsy Rose on kertonut äitinsä pitäneen hänet heikkona, eristäytyneenä ja riippuvaisena itsestään. Hänen mukaansa äidistä tuli entistä kontrolloivampi mitä vanhemmaksi Gypsy Rose kasvoi.

Dee Deen on kerrottu sairastaneen välillistä Münchausenin oireyhtymää, josta kärsivä ihminen keksii, liioittelee tai aiheuttaa lääketieteellisiä tai psykologisia sairauksia läheiselleen.

”Kadun sitä joka ikinen päivä”

Hän on pahoillaan äitinsä kuolemasta.

– Kukaan ei tule koskaan kuulemaan minun sanovan, että olen iloinen, että hän on kuollut tai että olen ylpeä siitä, mitä tein. Kadun sitä joka ikinen päivä, Gypsy Rose kertoi.

Äitinsä murhasta tuomittu Gypsy Rose ei halua tavata The Act -sarjan tähteä tosielämässä

Vangitsemisensa jälkeisinä vuosina Gypsy Rosen tarinaa on käsitelty muun muassa Dee Deen murhaan liittyvässä dokumentissa Mommy Dead and Dearest, joka sai ensi-iltansa HBO Maxissa vuonna 2017. Hulu-suoratoistopalvelu tarjosi oman fiktiivisen versionsa tapahtumista vuoden 2019 draamassa The Act, jossa Gypsyä näytteli Joey King.