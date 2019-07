Ankara helleaalto riivaa Yhdysvaltojen itäosia – pormestari julisti New Yorkiin hätätilan

Kansallinen sääpalvelu on varoittanut, että vaarallisen korkeat lämpötilat ja ilman kosteus voivat aiheuttaa nopeasti lämpöhalvauksen, jos olosuhteisiin ei varauduta. Hellevaroituksia on annettu myös Kanadan itäosiin.

Älkää rötöstelkö, please

New Yorkin pormestari Bill de Blasio on julistanut kaupunkiin helteestä johtuvan hätätilan. Sunnuntaina oli määrä järjestää New York City Triathlon -kisa, mutta se peruttiin ensimmäistä kertaa. Kilpailu on järjestetty vuodesta 2001 alkaen.