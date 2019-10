Äärijärjestö Isisin uusi johtaja on vielä toistaiseksi salamyhkäinen hahmo – tämä kaikki uudesta pääpirusta tiedetään

Mies tuntemattomuudesta



Isisin uusi johtaja Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi on järjestön ulkopuolella melko tuntematon hahmo.

– Emme tiedä hänestä juuri muuta kuin sen, että hän on Isisin päätuomari ja johtaa sharia-lain neuvostoa, sanoo irakilainen Isisin asiantuntija Hisham al-Hashemi.

Kalifaatin kuolinisku tuli maaliskuussa, mutta Isisillä on yhä kurinalaisia joukkoja. Yhdysvaltalaistietojen mukaan järjestöllä on Irakissa ja Syyriassa 14 000–18 000 "jäsentä", joiden joukossa on jopa 3 000 ulkomaalaista.