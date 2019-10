Washington Post: Isis-johtajan lähipiirissä eli kuukausia "myyrä", jonka paljastukset johtivat lopulta maailman etsityimmän miehen kuolemaan

Hän on myös ilmeisesti sama mies, joka varasti al-Baghdadilta tämän kuuluisiksi nousseet alushousut. Kyseisten alushousujen dna:n avulla Isis-johtajan henkilöllisyys saatiin varmennettua.

Kääntyi Isisiä vastaan, kun nämä surmasivat hänen sukulaisensa



Se, että mies onnistui toimimaan al-Baghdadin lähipiirissä, on lähes poikkeuksellista. Äärijärjestö Isisin johtaja oli tunnettu erittäin tiukoista turvatoimistaan.

Paljasti lukuisia yksityiskohtia



Miestä odottaa toimistaan nyt arviolta 25 miljoonan dollarin palkkio, joka on luvattu al-Baghdadin kiinniottoon johtavasta vihjeestä.

Kurdien rooli merkittävä



Ylipäätään kurdijoukkojen osuuden on kerrottu olleen merkittävä Bakr al-Baghdadin tappoiskussa. Asiasta ovat kertoneet muun muassa Yhdysvaltain nimettömät viranomaiset sanomalehti New York Timesille.

Presidentti Donald Trump on kiittänyt kurdeja avusta, mutta korostanut Yhdysvaltain ja ennen kaikkea omaa rooliaan operaatiossa. Kurdien lisäksi Trump jakoi kiitoksia muun muassa Venäjälle ja Turkille, joiden osuus operaatiossa on ollut varsin hämärän peitossa. New York Timesin haastattelemien lähteiden mukaan kurdien osuus oli "merkittävämpi kuin muiden yhteensä".