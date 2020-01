Isisin uuden johtajan henkilöllisyys paljastui - "professori" on johtanut vähemmistön orjuutusta ja organisoinut terrori-iskuja

Terroristijärjestö Isisin tuoreeksi johtajaksi on paljastunut Amir Mohammed Abdul Rahman al-Mawli al-Salbi. Hän on yksi järjestön perustajajäsenistä.

Tätä ennen Isisin uusi johtaja tunnettiin nimellä Abu Ibrahim al-Hashemi al-Qurayshi. Tämä on kuitenkin al-Salbin ”sotanimi”. Paljastuksen takana on brittilehti The Guardian, joka nojaa tiedoissaan tiedustelulähteisiin.