Nasa paljasti uuden yliäänikoneensa – tämä ominaisuus tekee X-59:stä ainutlaatuisen

X-59 on uusin kone Yhdysvaltain liittohallituksen ilmailu- ja avaruushallintoviraston kokeilulentokoneiden sarjassa. X-1 ylitti vuonna 1947 ensimmäisenä miehitettynä lentokoneena äänen nopeuden. X-15 pitää hallussaan kaikkien aikojen nopeimman miehitetyn lennon ennätystä. Se on vuodelta 1967.

Pitkä ja terävä nokka vähentää paineaaltoja

– Se on äärimmäisen pitkä ja ohut kone. Sillä on pituutta lähes 30,5 metriä, mutta sen siipiväli on vain vajaat 9 metriä. Nokka on tämän lentokoneen tunnusmerkki: se on noin kolmasosa koneen pituudesta, Nasan vanhempi neuvonantaja Craig Nickol kuvailee.