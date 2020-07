Aamuöiseltä taivaalta voi nyt bongata hienon ilmiön: Viisi planeettaa näkyvissä yhtä aikaa paljain silmin – näin ne voi tunnistaa

– Jupiter ja Saturnus ovat etelän ja lounaan välillä puoli neljän aikaan aamulla etelärannikolla. Mars taas on kaakossa, Ursan tiedottaja Anne Liljeström kertoo.

– Venus ja Merkurius ovat puolestaan koillisen ja idän välillä. Eli yhden yön aikana on mahdollista nähdä kaikki nuo viisi planeettaa hyvältä havaintopaikalta, josta näkee esteettömästi horisonttiin asti lounaassa ja koillisessa, hän toteaa.

– Esimerkiksi Jupiter on puoli neljältä jo tosi matalalla. Sen nähdäkseen pitäisi melkein olla lounaan suunnalla vesistön äärellä, sillä se on juuri ja juuri horisontin yllä. Toisaalta se on melko kirkas, mikä helpottaa sen löytämistä.