Pian voit nähdä äärimmäisen harvinaisen valoilmiön, kun Jupiter ja Saturnus näyttävät olevan lähes päällekkäin – huomioi nämä seikat bongauksessa!

Lähimmillään planeetat näyttävät olevan toisiaan Maasta katsottuna 21. joulukuuta, jolloin etäisyys on kaventunut ainoastaan kuuteen kaariminuuttiin.

Kaariminuutti tarkoittaa yhtä asteen kuudeskymmenesosaa, eli kuusikymmentä kaariminuuttia on yksi aste.

Ursa kertoo, että Jupiter ja Saturnus ovat taivaalla lähekkäin keskimäärin 19,9 vuoden välein, mutta tällä kertaa ohitusetäisyys on noin viisi kertaa pienempi kuin tyypillisesti.

– Saturnus on Jupiterin yläpuolella vain hieman kauempana kuin tuona iltana (21. joulukuuta) Jupiterin kuista laitimmaisena planeetan itäpuolella näkyvä Kallisto.

Huomioi nämä seikat bongauksessa

– Kannattaa mennä korkealle maastonkohdalle, ja ehtona on, että eteläinen horisontti on avoinna.

Visuri vinkkaa, että otollisin hetki nähdä valoilmiö on tiirailla taivaalle, kun aurinko alkaa laskea.

Meteorologi: Kannattaa katsella jo hyvissä ajoin

– Pilvisyys on helposti runsasta tähän aikaan vuodesta, ja se on pilvisyydestä kiinni. Jos on hankala pilvisyystilanne, niin edes kahta päivää aiemmin ei voi sanoa, pystyykö sitä näkemään.