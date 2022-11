90 päivää morsiamena -tähti jakoi pysäyttävän uutisen – vakavasti sairas lapsi joutui sairaalaan: "Pikkunuha voi olla tappava pienille"

View this post on Instagram

– En tavallisesti jaa tällaisia valokuvia. Mutta tämä on tämän todellisen elämän todellisuus. Me emme ole rikkaita, emme ole kuuluisia, olemme tavallisia ihmisiä, jotka tekivät televisio-ohjelmaa kolme vuotta sitten. Tämä on todellisuutemme lapsen syövän kanssa, Clegg kirjoitti päivityksessään.