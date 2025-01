90 päivää morsiamena -ohjelmaan ennennäkemätön parisuhdekuvio

90 päivää morsiamena -ohjelmassa on ensi kertaa mukana polyamorinen kolmikko.

90 päivää morsiamena -ohjelman uudesta, tulevasta 11. tuotantokaudesta julkaistiin tammikuussa traileri, jossa väläytellään tuttuun tapaan sitä, mitä tuleman pitää sekä millaisia pareja kaudella tavataan.

Trailerin mukaan tällä tuotantokaudella on mukana ohjelman historiaan nähden täysin uudenlainen pari – tai oikeammin kolmikko, sillä siinä tutustutaan yhdysvaltalaiseen aviopariin Mattiin ja Amaniin, joilla on yhdessä polyamorinen suhde meksikolaiseen Anyyn.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Pariskunnalla on edessään todellinen pulma, sillä he haluaisivat tuoda Anyn vakituisesti Yhdysvaltoihin, jotta he voisivat olla kolmestaan yhdessä. Parin läheiset tiedustelevatkin ohjelman trailerissa, miten heidän käytännössä onnistuisi saada Anylle "morsiusviisumi" Yhdysvaltoihin heidän ollessaan jo keskenään naimisissa.

– Harkitsimme, että eroaisimme. Ottaisimme avioeron, Matt vastaa.

Ennen avioeron hakemista pari matkustaa kuitenkin Meksikoon viettääkseen aikaa Anyn sekä tämän perheen kanssa varmistuakseen päätöksestään.

90 päivää morsiamena -ohjelmaa ja sen sisarsarjoja on esitetty vuodesta 2014 lähtien.

Ohjelmassa seurataan pariskuntia, jotka ovat hakeneet tai saaneet K-1-viisumin, jonka avulla yhdysvaltalaisten osallistujien ulkomaiset kumppanit voivat saapua Yhdysvaltoihin ja parit voivat mennä naimisiin sitä seuraavien 90 päivän kuluessa.