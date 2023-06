Beverly Hills, 90210 -tähti Shannen Dohertyn syöpä on levinnyt aivoihin

Näyttelijä ja Beverly Hills, 90210 -sarjasta tuttu Shannen Doherty , 52, kertoi 7. kesäkuuta Instagramissa , että hänen terminaalivaiheessa oleva rintasyöpänsä on levinnyt hänen aivoihinsa. Jakamallaan videolla Doherty saa sädehoitoa päänsä alueelle ja kertoi, että tammikuussa tehty tutkimus paljasti etäpesäkkeen aivoissa.

– Pelkoni on ilmeinen. Olen todella ahtaanpaikankammoinen, ja juuri nyt elämässäni on paljon meneillään. Olen onnekas, että minulla on hyviä lääkäreitä, kuten tohtori Amid Mirahdi ja Cedar Sinai -sairaalan ihmeellinen tekniikka. Mutta pelko, kasvain, kaiken ajoitus. Tältä syöpä voi näyttää, Doherty kirjoitti.