8-vuotiaan surman jälkeen viranomaisten yhteispelin piti parantua: "Viimeaikaisia uutisia seuratessa voi sanoa, että ei ole tapahtunut tarpeeksi"

– Viimeaikaisia uutisia seuratessa voi sanoa, että ei ole tapahtunut tarpeeksi. Toki paljon on tehty ja ollaan opittu siitä surullisesta tapauksesta, mutta valitettavasti – jos ajattelee lainsäädännöllisiä uudistuksia ne on tavattoman hitaita, toteaa lapset ja nuoret -yksikön johtajan Anna Cantell-Forsbom sosiaali- ja terveysministeriöstä

– Lapsen etu on se, joka meitä kaikkia velvoittaa. Pysähdyttävin tieto oli se, miten paljon tietoa oli Vilja-Eerikankin tapauksessa, mutta tieto ei ollut kerääntynyt samaan paikkaan. Eri toimijat tiesivät pienen osan kokonaisuudesta, joten sitten ei hahmottunut, miten vakavista asioista on kyse, kertoo Cantell-Forsbom.

– Sinä tulee niitä kohtia, jolloin viranomaisten tulee harkita ja huomata, että tämä on sellaista tietoa, joka on olennainen jonkun toisenkin viranomaisen kannalta ja sitten miettiä, mitä siitä tiedosta on syytä välittää eteenpäin.