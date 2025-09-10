IS: Jorma Uotinen joutuu leikkaukseen

Jorma Uotinen joutuu joulukuussa leikkaukseen, kertoo Ilta-Sanomat.

Tanssii Tähtien Kanssa -tuomari Jorma Uotinen, 75, joutuu leikkaukseen joulukuussa, kertoo Ilta-Sanomat.

Uotisen mukaan hänen leikkauksensa tehdään vasta TTK-kauden jälkeen. Kyseessä on lonkkaleikkaus.

– Kaikkien tanssijoiden lonkat ovat säpäleinä ja niitä pitää leikata. Minun oikea lonkkani leikataan joulukuussa.

– Vasen lonkka ei ole niin kipeä, että se särkisi, joten sitä ei tarvitse leikata ainakaan vielä.

Ilta-Sanomille antamassaan haastattelussa Uotinen kertoo, että ei pelkää leikkausta.

– En pelkää mitään piikkiä tai puukkoa. Minua eivät hermostuta tieteelliseen toimintaan perustuvat toimenpiteet. Luotan täysin ammatti-ihmisiin, kyllä he asiansa osaavat.

Uotinen kertoi MTV Uutisten haastattelussa elokuun lopulla, että tanssi on kanava, jolla hän on saanut toteuttaa itseään. Hän kertoo olevansa äärimmäisen kiitollinen esimerkiksi työtilaisuuksista, joita hän on saanut.

– Olen tehnyt koreografioita Islannista Australiaan ja monissa maissa sillä välillä. Tanssi on avannut minulle koko maailman ja ilmaisutavan, Uotinen totesi.

–Tunnen, että minulla on vielä jotain sanottavaa ja annettavaa.