Tanssilegendat Jukka Haapalainen, Sirpa Suutari-Jääskö ja Jorma Uotinen hyppäävät ensimmäistä kertaa yhdessä näyttämölle: "Kipuilin, että enää en pysty lavalle"

"Tullaan sen ikäisinä kuin ollaan ja tehdään se niin kuin tämän ikäiset ihmiset sen tekevät"

– On hirveen hienoa, että kun tehdään tanssiteosta, että ihmiset ovat rooliensa ikäisiä se ei ole se ilmeisin asia, mitä helposti ajatellaan. Heillä on niin pitkä kokemus, että he pystyvät tuomaan niin paljon ilmaisua ja elämänkokemusta siihen näyttelemiseen, Puumalainen kuvailee.

Jorma Uotinen tähdittää pahamaineista roolia

– Se on plussaa tässä, että he ovat ystäviäni. Kiinnostaa myös heidän lähestymistapansa, koska meillä on niin erilaiset taustat tanssijoina, että minkälainen kombinaatio tästä syntyy. Uskon, että meillä on kaikilla esiintyjän karaktääriä ja ne voi hyvin mätsätä yhteen.