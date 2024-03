600 reseptiä uusittavana potilaiden hoitamisen lisäksi – tällainen on lääkärin työpäivä uutena soteaikana

Haastattelupäivänä uusittavia reseptejä on jonossa noin kuusisataa. Osa niistä on keskushermostoon vaikuttavia, huumeiksi luokiteltavia lääkkeitä. Näiden määrääminen potilaalle vaatii tarkkaa seurantaa.

Normanilla on aamupäivällä tulossa vastaanottopotilaita ja iltapäivällä hän on konsulttina tiimille, jolla on tiedossa yhdeksän asiaa.