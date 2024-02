Ministeriön pelko: Hyvinvointialueet jakautumassa kahteen kastiin ja yksi tekijä selittää sitä eniten

Viime vuoden arvioitu alijäämä on koko maan tasolla yhteensä noin 1,35 miljardia euroa. Tämä tarkoittaa vajaata 250 euroa per asukas. Talousarviotietojen mukaan tämän vuoden osalta alijäämä olisi noin 0,87 miljardia.

Artikkelin alussa on nähtävissä kuva alueiden talouskehityksestä menneen ja tulevan vuoden osalta. Osa alueista kykenee etenemään kohti tasapainoa, osalla alueista alijäämä sen sijaan peräti suurenee viime vuodesta, ja osa alueista on jäämässä tänä vuonna alijäämissään yhtä heikkoon tilaan kuin viime vuonna.

Esimerkiksi Kymenlaaksossa arvioitu alijäämä on vuonna 2024 yli 400 euroa per asukas, Pohjois-Karjalassa vastaavasti alle 100 euroa per asukas ja Keski-Pohjanmaalla ollaan kipuamassa nollan paremmalla puolelle – se on ainoa alue, jonka kohdalla ennakoidaan ylijäämää.