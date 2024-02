600 ehdotusta kuntien ahdinkoon: "Hirveän paljon ylimääräistä byrokratiaa"

– Siellä on hyvin monenlaista, on pientä ja suurta. Erilaisia arkeen liittyviä asioita. Haemme niistä sellaista vaikuttavaa kokonaisuutta, Ikonen toteaa.

– Tulevaisuudessa tulevat myös työllisyyden hoidon tehtävät. Niiden merkitys kasvaa, kun tehtäviä siirtyy valtiolta. Sitten on maankäyttöön ja kaavoitukseen liittyvät asiat.

"Kunnat haastavassa tilanteessa"

Ikonen toteaa, että kuntien talouden tilanne on tällä hetkellä todella haastava. Tulevaisuus näyttää entistäkin haastavammalta. Ikonen peräänkuuluttaakin suurta ajattelutavan muutosta asioiden kehittämisessä.

– Olen itsekin pitkän aikaa katsonut kuntakentän näkökulmasta asiaa. Totta kai on asioita, joissa on oltava normit. Ei niitä ole turhaan säädetty, eikä tässä ole tarkoitus koko normiviidakkoa purkaa. Mutta sitten on hirveän paljon ylimääräistä byrokratiaa ja erilaisia raportointivelvoitteita. Voisi hyvin miettiä, että tarvitseeko asioita tehdä niin kuin aina ennenkin.