Kuntaliitto toivoo sote-uudistukseen alueellista harkintaa: Maakunnat voisivat halutessaan siirtää palveluita kuntien järjestettäväksi

"Toimivia kokonaisuuksia joudutaan purkamaan"

– Koska meillä on hyviä palvelurakenteita jo nyt. Siellä on hyviä toimivia kokonaisuuksia, jotka joudutaan nyt purkamaan, kun mennään maakuntiin. Esimerkiksi muiden kuin sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatio, vaikka varhaiskasvatuksen, opetus- ja sivistyspalveluiden kanssa. Ja meillä on kuntia, joilla on hyvät palvelurakenteet ja kiinteistöt, Karhunen jatkaa.